Tour de l'Avenir - Finalmente Lorenzo Milesi si lascia andare ad un sorriso e viene premiato da Bernard Hinault

TOUR DE L'AVENIR - Non ha esultato al traguardo di Villaroger anche per lo sforzo. Ma, una volta salito sul podio, finalmente Lorenzo Milesi esulta per il successo nella tappa che chiude il Tour de l'Avenier. E, a premiarlo, non c'è un signor nessuno. Anzi, Bernard Hinault.

00:00:42, 15 minuti fa