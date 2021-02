Dopo la grande vittoria su Démare a Six-Fours-las-Plages, Davide Ballerini concede il bis e vince anche a Manosque conquistando uno sprint diverso dal solito. Questo perché c'è stata una brutta caduta all'ultimo km, caduta che ha spezzato il gruppo, con Ballerini lesto a rimanere nelle primissime posizioni insieme a gente come Ciccone, Konrad, Teuns, Aranburu. Bravo Ballerini a trovare il guizzo giusto e a cogliere un'altra vittoria, proprio su Ciccone che dimostra comunque una buona condizione dopo la fuga della prima tappa. A terra ci finisce anche Alaphilippe che aveva qualcosa in mente per il Mont Ventoux e invece adesso dovrà fare i conti con le ferite. Tappa caratterizzata da una fuga composta da cinque uomini: tra questi si è messo in luce anche Filippo Conca, della Lotto Soudal, che è stato ripreso solo a 17 km dal traguardo.