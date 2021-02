Ciclismo

Tour de la Provence - Davide Ballerini: "Grande settimana, ora testa alle Classiche"

TOUR DE LA PROVENCE - Non è arrivato il tris, ma Davide Ballerini è comunque soddisfatto per il suo Tour de la Provence che l'ha visto vincere ben due tappe in volate molto concitate. Il corridore della Deceuninck Quick Step guarda già al futuro e alle Classiche di Primavera.

