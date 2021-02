Tour de la Provence

tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Iván Ramiro Sosa 4h08'14'' 2. Egan Bernal +15'' 3. Julian Alaphilippe +18'' 4. Wout Poels +29'' 5. Jesús Herrada +48'' 6. Giulio Ciccone +48'' 7. Bauke Mollema +48'' 8. Mauri Vansevenant +48'' 9. Jack Haig +48'' 10. Patrick Konrad +48'' 11. Aleksandr Vlasov +48''

Fedeli e Bagioli in fuga

Corsa che parte regolarmente nonostante la neve sul Mont Ventoux, con il grande lavoro dell'organizzazione per rendere il percorso percorribile. Dopo il traguardo volante di Aureille, vanno via in fuga Louvet (St Michel-Auber93), Vermeersch (Lotto Soudal), Cousin e Gaudin (Total Direct Énergie) e i due italiani Fedeli della Delko e Nicola Bagioli della B&B Hotels. I 6 accumulano un vantaggio di 3 minuti sul gruppo, guidato sempre dalla Deceuninck Quick Step del leader Davide Ballerini.

Lavora la Ineos di Bernal

Cominciano i GPM con il Col de la Lauris (1,1 km al 4,4%) e il Col du Pointu (3,8 km al 4,5%) e, in testa al gruppo, arrivano anche la Ineos Grenadiers di Bernal e la Trek Segafredo di Ciccone. I 6 davanti tengono comunque un buon ritmo e ai 50 dal traguardo, conservano ancora 3 minuti di vantaggio. Col passare dei km, però, il plotone si avvicina e Gaudin prova a partire in solitaria ma non va da nessuna parte.

Vince Sosa: Bernal davanti ad Alaphilippe

Tejada è il primo a partire sulla salita, a 9 km dal traguardo, inseguito da Matteo Fabbro. Dietro la Ineos li riprende con il lavoro di Eddie Dunbar e a 4,7 km dal traguardo, ecco la partenza di Iván Ramiro Sosa che se ne va. Bernal resta a fare da blocco, con Alaphilippe che non riesce a rispondere immediatamente, chiedendo l'aiuto al compagno Vansevenant. Il Campione del mondo in carica però attacca a 3,2 km, per provare la disperata rimonta: niente di fatto e viene anche scavalcato da Bernal sul traguardo.

