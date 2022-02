Tappa di montagna e Filippo Ganna è lì con i primi, sembra incredibile. All’arrivo in quota sulla Montagne de Lure, terza tappa del Tour de la Provence, Pippo perde “solo” 1’21” da Quintana, che alzando il ritmo della corsa, crea un vuoto alle sue spalle. In pochi riescono a tenere il ritmo del colombiano, solo Alaphilippe, Iván Ramiro Sosa, Jorgenson, Skjelmose Jesen, van Wilder, Latour e Ghebreigzabhier ci provano, ma devono arrendersi nel finale. Ma fino ai 5 km dall’arrivo c'era anche Ganna con loro, con il cronoman piemontese che chiude la tappa al 12° posto. Perde la maglia di leader, ma resta comunque al 5° posto della generale. Non male considerando che questa era la tappa regina... Tuttavia, però, il suo nome non comparirà sugli elenchi d’arrivo perché è 'Pippo' è stato squalificato dalla giuria, non appena tagliato il traguardo.

Quintana torna a dominare: c'è anche Ganna, ma viene squalificato

Ad

Il perché della squalifica

Ciclismo Colbrelli, Caruso, Ganna: da 0 a 10, il pagellone del 2021 29/12/2021 A 21:36

A monte di questa decisione c’è un cambio bicicletta ritenuto irregolare dalla la giuria: il piemontese in forza alla Ineos ha infatti affiancato un membro della squadra a bordo strada, il quale gli ha passato una bici diversa da quella con cui stava correndo. Ai giudici la mossa non è sfuggita e hanno prontamente dichiarato la sua squalifica, ufficializzata a fine tappa. Ganna deve tornare a casa. Un vero peccato visto quanto fatto dal verbanese in questo Tour de la Provence.

Ganna superlativo in versione stopper: Viviani lo ringrazia

Non si può cambiare la bici se non dalla propria ammiraglia

Secondo i regolamenti UCI, infatti, ai corridori è permessa un’operazione simile solo nel caso in cui sia necessario sostituire una ruota, mentre per il cambio del mezzo completo bisogna rivolgersi sempre all’ammiraglia che segue il gruppo (con bici contrallate dalla UCI prima della partenza). Basta la squalifica? Ovviamente no. Come stabilito dal regolamento internazionale per Ganna arriva anche una multa di 200 franchi svizzeri.

Ganna prende già il volo: suo il prologo alla media di 52,180 km/h

Ciclismo A Colbrelli il Giglio d'Oro: miglior ciclista italiano, battuto Ganna 02/11/2021 A 18:06