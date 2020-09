Il velocista della Groupama FDJ ha messo la sua firma in volata e ha così collezionato il decimo successo stagionale, battendo nettamente allo sprint il belga Jasper Philipsen (UAE Emirates) e il tedesco Alexander Krieger (Alpecin-Fenix). Sesto posto per il nostro Jacopo Guarnieri, il quale ha pilotato il compagno di squadra Démare. Il nostro Diego Ulissi (UAE Emirates) resta leader della classifica generale con 4” di vantaggio sui belgi Philipsen e Amaury Capiot. Domani la terza frazione delle cinque in programma, 164 km abbastanza mossi da Rosport a Schifflange.