Giro di Lussemburgo - Démare: "Grazie alla squadra, grazie a Guarnieri. Percorso? Era pericoloso"

Decima vittoria stagionale per Arnaud Démare che è il corridore con più successi in questa stagione. Il campione nazionale francese ringrazia la sua squadra per la volata finale, vedi Jacopo Guanieri che gli ha lanciato lo sprint.

