Tour of Luxembourg - Madouas: "Ho visto gente stanca sull'ultimo strappo, io avevo buone gambe"

TOUR OF LUXEMBOURG - Molto felice Madouas per il colpaccio nella prima tappa che gli è valsa la prima maglia gialla di questa edizione. Il corridore della Groupama-FDJ spiega la dinamica del finale e di come fosse tutto studiato all'interno della squadra. L'obiettivo, ora, è di tenere il più possibile la leadership.

00:01:12, un' ora fa