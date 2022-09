Ciclismo

Tour of Luxembourg - Tutti guardano Geniets, ma parte Madouas: l'attacco decisivo

TOUR OF LUXEMBOURG - Ecco il momento clou della prima tappa con la Groupama-FDJ che sceglie una tattica di attacco incrociato. Il primo a partire è Geniets, ripreso però dal gruppo in un secondo momento, ma riparte in contropiede Valentin Madouas che è lesto nello scegliere il momento giusto.

00:00:30, un' ora fa