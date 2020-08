Dopo il brutto episodio della prima tappa che ha visto coinvolto l’olandese Jakobsen, un'altra brutta caduta ha caratterizzato la terza tappa del Tour de Pologne. Il corridore della Groupama-FDJ Mickaël Delage, comunque in stato di coscienza, è stato trasportato in ospedale in seguito all’incidente.

In serata, come dichiarato dalla stessa FDJ attraverso i propri canali social, si attendono aggiornamenti in merito all'esito degli esami effettuati da Delage, l'ennesimo mal capitato di questo sfortunatissimo Tour de Pologne.

