Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni cliniche di Fabio Jakobsen, caduto nella prima frazione del Tour de Pologne. A parlare è il Dottor Paweł Gruenpeter, vicedirettore dell'ospedale Santa Barbara di Sosnowiec.

Fino alle 5.30 Jakobsen è stato operato per 5 ore di intervento da un'équipe di anestesisti, chirurghi e specialisti ORL. L'operazione è proseguita senza complicazioni. Jakobsen è nel reparto di terapia intensiva. È in una condizione seria ma stabile e al momento non esiste una minaccia immediata per la sua vita. Oggi (giovedì) pensiamo di provare a svegliarlo dal coma [Dott. Paweł Gruenpeter, vicedirettore dell'ospedale Santa Barbara di Sosnowiec]

Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni cliniche di Fabio Jakobsen, caduto nella prima frazione del Tour de Pologne. L'ospedale specialistico provinciale di Santa Barbara a Sosnowiec è un centro traumatologico: è uno dei migliori per il trattamento di tali lesioni.

Tour de Pologne Jakobsen in coma farmacologico ma stabile dopo la maxi-caduta: nessun danno cerebrale DA 12 ORE

Per ora, il 24enne è tenuto in coma farmacologico, ma i medici hanno in programma di svegliarlo giovedì. "Al momento è nell'unità di terapia intensiva clinica in uno stato stabile - ha la sua pressione; è ovviamente ventilato a causa dell'anestesia che ha subito in sala operatoria. Oggi ci sarà un tentativo di svegliarlo dal coma", ha proseguito il Dott. Paweł Gruenpeter durante la conferenza stampa del mattino.

Il ciclista olandese ha riportato gravi lesioni craniofacciali - intorno all'orbita, alla mascella e alla mandibola. "Fortunatamente, i bulbi oculari non sono rimasti feriti" - ha riferito il medico. Ha aggiunto che la precedente TAC non indicava alcun potenziale danno cerebrale. Il ciclista ha anche contusioni al torace, ma non ha subito lesioni alla colonna vertebrale, che - secondo i medici - è una conseguenza del fatto che è giovane e atletico.

"Guardando l'incidente, tutti sono sorpresi che non ci siano danni al sistema nervoso. Ne siamo felici. Speriamo che vada bene", ha concluso il medico. Giovedì Fabio Jakobsen sarà visitato dai chirurghi plastici: i medici ammettono che non si tratta solo dell'effetto estetico, ma anche del ripristino del corretto funzionamento di tutte le funzioni. Anche le condizioni del giudice ferito nell'incidente di mercoledì, che è stato curato presso il Centro medico di Katowice, sono stabili. Ulteriori esami sono previsti giovedì, informa la struttura.

Groenewegen è stato squalificato per aver causato l'incidente. Non è noto se continuerà il suo Tour de Pologne. Jakobsen è stato riconosciuto dai giudici come il vincitore della tappa.

Play Icon WATCH Vento contro e velocità folle: la 4a tappa la vince Dylan Groenewegen in volata 00:03:23

Tour de Pologne L’UCI estromette Groenewegen dal Giro di Polonia. Lefevre: “È un criminale” DA 14 ORE

Play Icon