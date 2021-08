Dopo aver perso qualche secondo nella tappa di Bielsko-Biała , causa abbuoni,recupera tutto su Mohoric e si trova ora ad un passo dalla vittoria del. Il portoghese, campione nazionale a cronometro , è riuscito infatti a fare meglio sia di Mohoric che di Ulissi, inchinandosi solo al compagno di squadrache batte tutti con un tempo di 22'10'' per completare i 19,1 km della prova. Francese che ottiene il suo secondo successo a cronometro in questo 2021, dopo quello al Tour de Romandie, mentre - ricordiamo - ha perso malamente i campionati nazionali francesi lasciando il trono a Benjamin Thomas. Il nostro campione nazionale , ha chiuso invece al 14° posto a 35'' da Cavagna.

João Almeida è l'ultimo a partire e potrà così conoscere i rilevamenti dei suoi avversari Mohoric, Ulissi e Kwiatkowski. Intanto il tempo di riferimento lo fa Rémi Cavagna che piazza un ottimo 22'10'', andando a 51,660 km/h. Si avvicina Bodnar, recente acquisto della TotalEnergies , ma il polacco resta a distanza con un ritardo di 16'' nei confronti del francese. Niente da fare anche per Bjerg che resta a 18'', come per Walscheid e Brändle che si prendono comunque la top 10 provvisoria. Un po' meno bene, invece, il nostro campione nazionale Matteo Sobrero che chiude con un ritardo di 35'' da Cavagna. Comunque una grande emozione per il corridore dell'Astana PremierTech che esibiva per la prima volta la maglia tricolore di campione nazionale a cronometro.