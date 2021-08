Deceuninck Quick Step. Dopo il successo di Evenepoel nella di João Almeida a Bukovina Resort con la maglia di leader. Doppietta per il portoghese che aveva già conquistato la seconda tappa a Przemysl, suo primo successo in linea in carriera da professionista (finora aveva Mohoric, 2° in classifica, e Diego Ulissi 3°. Giornata molto positiva in casa. Dopo il successo dinella tappa regina del Giro di Danimarca , il team belga timbra il cartellino anche al Giro di Polonia con la vittoriaa Bukovina Resort con la maglia di leader. Doppietta per il portoghese che aveva già conquistato la seconda tappa a, suo primo successo in linea in carriera da professionista (finora aveva vinto solo i campionati nazionali ). Almeida incrementa così, anche se di poco, il suo margine di vantaggio su Matej, 2° in classifica, e Diego3°.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. João Almeida 3h51'32'' 2. Matej Mohoric st 3. Andrea Vendrame st 4. Michal Kwiatkowski st 5. Dion Smith st 6. Jai Hindley st 7. Ben Tulett st 8. Diego Ulissi st 9. Antonio Tiberi st 10. Quinten Hermans st

Vuelta di Spagna Fabio Aru, la decisione è presa: si ritirerà dopo la Vuelta 14 ORE FA

CHI VINCE LA VUELTA 2021? Primoz Roglic Egan Bernal Richard Carapaz Adam Yates Giulio Ciccone Miguel Ángel López Enric Mas Hugh Carthy Aleksandr Vlasov Guillaume Martin Romain Bardet

Cronaca

Parte la classica fuga, con all'attacco Warbasse (AG2R Citroën), Valter (Groupama-FDJ), Theuns (Trek Segafredo), Canola (Gazprom-RusVelo) e Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert). I 5 vengono però ripresi prima del GPM di Lapszanka, sotto la spinta degli Ineos Grenadiers di Kwiatkowski. Sulla salita ad alzare il ritmo, invece, sono la UAE Emirates di Ulissi e la Deceuninck Quick Step di Almeida. Gruppo subito frammentato, ma non c'è una vera e propria azione e si arriva quindi in volata.

Si fa vedere Mohoric nelle prime posizioni, ma João Almeida riesce a battere lo sloveno alzando le braccia al cielo sul Bukovina Resort. Buon 3° posto per Vendrame, mentre Ulissi chiude 8° davanti al connazionale Tiberi della Trek Segafredo. Ulissi perde sia nei confronti di Almeida che di Mohoric a causa degli abbuoni, ma è ancora tutto in bilico anche se il toscano non ha dato una grande impressione su questa salita.

La classifica

Corridore Tempo 1. João Almeida 18h52'24'' 2. Matej Mohoric +8'' 3. Diego Ulissi +14'' 4. Michal Kwiatkowski +21'' 5. Jai Hindley +32''

Evenepoel incontenibile: lo scatto vincente a 17 km dall'arrivo

Vuelta di Spagna Vuelta 2021: tutte le tappe da Burgos a Santiago de Compostela IERI A 03:47