Al Polonia il leader è sempreche conserva i 4'' di margine su Ulissi e Mohoric alla vigilia della tappa del Bukovina Resort che cambierà sicuramente la classifica. Intanto si arriva di nuovo in volata, con la classifica fuga a caratterizzare la frazione di Rzeszow con la presenza di, già vincitore a sorpresa della tappa di Canale all'ultimo Giro d'Italia . Questa volta, però, la fuga viene ripresa con largo anticipo e a vincere la volata èche batte sul traguardo Kooij e Bauhaus. Un successo importante per il corridore colombiano che non alzava le braccia al cielo dal 16 settembre 2020, quando conquistò il Giro di Toscana. Da allora tante delusioni e lo stop al Giro 2020 perché positivo al covid . La sua UAE Emirates non l'ha nemmeno convocato per la Vuelta, preferendogli Molano , ma questo è stato un primo passo per ripartire dopo due stagioni davvero sfortunate.