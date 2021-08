Almeida serviva qualcosa di straordinario, un attacco da lontano. Ma Mohoric non è riuscito a sopravanzare il portoghese che aveva messo il lucchetto alla classifica grazie all'ottima Rémi Cavagna. Un giro molto fortunato questo per Almeida che proprio in Polonia si è sbloccato tra i professionisti, vincendo le frazioni di Przemysl prima Mohoric che si dimostra ancora una volta competitivo su tutti i terreni: ha sfidato Almeida proprio per i successi di tappa e si piazza 2° in classifica generale davanti a Kwiatkowski e Diego Ulissi. Ultima tappa a van den Berg che sfrutta la fuga per conquistare la sua prima vittoria da pro, fuga che vedeva al suo interno anche Gianni Moscon. Per poter ribaltareserviva qualcosa di straordinario, un attacco da lontano. Ma Mohoric non è riuscito a sopravanzare il portoghese che aveva messo il lucchetto alla classifica grazie all'ottima crono di Katowice , dove aveva vinto il suo compagno di squadra. Un giro molto fortunato questo per Almeida che proprio in Polonia si è sbloccato tra i professionisti, vincendo le frazioni di Przemysl prima e Bukovina Resort poi , con già la maglia gialla addosso. Bravo comunqueche si dimostra ancora una volta competitivo su tutti i terreni: ha sfidato Almeida proprio per i successi di tappa e si piazza 2° in classifica generale davanti a Kwiatkowski e Diego Ulissi. Ultima tappa ache sfrutta la fuga per conquistare la sua prima vittoria da pro, fuga che vedeva al suo interno anche

La classifica generale

Corridore Tempo 1. João Almeida 26h15'56'' 2. Matej Mohoric +20'' 3. Michal Kwiatkowski +27'' 4. Diego Ulissi +37'' 5. Mikkel Honoré +53'' 6. Tim Wellens +57'' 7. Jai Hindley +1'06'' 8. Dylan Teuns +1'25'' 9. Ben Tulett +1'28'' 10. Pascal Eenkhoorn +1'30'' 11. Giovanni Aleotti +1'35'' 12. Lorenzo Rota +1'45''

Vuelta di Spagna Tutte le salite della Vuelta 2021: l'Altu d'El Gamoniteiru fa paura 21 ORE FA

CHI VINCE LA VUELTA 2021? Primoz Roglic Egan Bernal Richard Carapaz Adam Yates Giulio Ciccone Miguel Ángel López Enric Mas Hugh Carthy Aleksandr Vlasov Guillaume Martin Romain Bardet Mikel Landa

Cronaca

Dopo 5 km di corsa viene via la fuga di giornata, con l'attacco di Moscon (Ineos Grenadiers), van den Berg (Education Nippo), Vanspeybrouck (Intermarché-Wanty Gobert), Renard (Israel) e Jorgenson (Movistar). Due minuti di vantaggio per i 5 al comando, ma la Bahrain Victorious di Mohoric si mette in testa a tirare con la voglia di non lasciare troppo margine a questa azione.

Sembra una fuga destinata a terminare, ma quando arriviamo ai -10 il gruppo di testa resta con più di 1 minuto di vantaggio. Testa della corsa dove sono rimasti in 4, dopo che Vanspeybrouck si è staccato. La Deceuninck Quick Step non collabora, con la Bahrain ci sono l'UAE di Ulissi e la Jumbo Visma che vuole arrivare in volata con Kooij. A 5 km dalla fine sono ancora 50 i secondi d vantaggio e van den Berg, Renard e Jorgenson riescano ad alzare il ritmo, beffando Moscon. Alla fine è volata tra questi tre, con van den Berg che batte Renard e Jorgenson, cogliendo la sua prima vittoria da professionista. Moscon era riuscito a rientrare, ma non ha le forze per fare la volata. Dietro è poi Hodeg a regolare il gruppo per il 5° posto, con i big che non si fanno più bagarre. João Almeida può così festeggiare la sua prima corsa a tappe vinta in carriera.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Julius van den Berg 2h58'46'' 2. Alexis Renard st 3. Matteo Jorgensen st 4. Gianni Moscon st 5. Álvaro Hodeg +3'' 6. Fernando Gaviria +3'' 7. Olav Kooij +3'' 8. John Degenkolb +3'' 9. Phil Bauhaus +3'' 10. Lionel Taminiaux +3''

"Che botta": prima tappa in linea e prima maxi caduta

Vuelta di Spagna Vuelta 2021: risultati e highlights di tutte le tappe UN GIORNO FA