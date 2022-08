Phil Bauhaus ha vinto la quinta tappa del Giro di Polonia, 178 km da Lancut a Resovia su un percorso vallonato che proponeva un paio di strappi negli ultimi 35 km (uno da 2,2 km al 5,7% di pendenza media e uno da 2,2 km al 4,2%). Il tedesco si è imposto di un’incollatura davanti al francese Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e al connazionle Nikias Arndt (Team DSM) in una volata segnata da una caduta all’ultima curva che ha lasciato davanti soltanto un gruppo ristretto di corridori.

Phil Bauhaus torna al successo a cinque mesi di distanza dall’affermazione ottenuta nella settima tappa della Tirreno-Adriatico. Il 28enne della Bahrain-Victorious ha firmato il 18mo sigillo in carriera, imponendosi in uno sprint dove si sono distinti anche i nostri Jonathan Milan (suo compagno di squadra, sesto) e Jacopo Guarnieri (nono posto per l’ultimo treno di Démare).

Il colombiano Sergio Higuita (Bora-hansgrohe) conserva la maglia di leader della classifica generale con 4 secondi di vantaggio sullo spagnolo Pello Bilbao, 6” sul belga Quinten Hermans, 10” sui nostri Diego Ulissi, Matteo Sobrero e sull’ecuadoriano Richard Carapaz. Domani andrà in scena la sesta e penultima tappa: una cronometro individuale di 11,8 km da Szaflary a Wierch Rusinski. I primi 10 chilometri saranno in ascesa, con un tratto di 2,2 km al 6,1% di pendenza. La classifica generale assumerà un connotato pressoché definitivo prima dell’annunciata volata conclusiva di Cracovia in programma tra un paio di giorni.

