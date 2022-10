Ciclismo

Tour de Romandie - Alla Lach l'ultima volata, Paladin 5a: Moolman vince la generale. Rivivi lo sprint

TOUR DE ROMANDIE - A Genève vince Marta Lach che centra il suo secondo successo stagionale. La ciclista della Ceratizit mette in fila la Dronova-Balabolina, la Sierra, la Kessler e la nostra Soraya Paladin che si piazza al 5° posto. Non cambia nulla in classifica generale con la Moolman Pasio che vince la generale davanti alla van Vleuten e la Longo Borghini.

00:01:36, un' ora fa