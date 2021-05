Geraint Thomas torna re, 1012 giorni dopo. A quasi tre anni dal trionfo al Tour de France, il gallese vince una corsa e lo fa al Tour de Romandie, dove gli basta il terzo posto nella cronometro finale per superare Michael Woods e respingere Richie Porte completa il capolavoro Ineos issandosi al secondo posto, ma con i due veterani delle corse a tappe trova posto sul podio finale un meraviglioso Fausto Masnada. La grinta con cui il lombardo della Deceuninck-Quick Step spinge fino all'ultimo centimetro della sua prova è la fotografia di giornata e gli vale il terzo posto nella generale con un solo secondo in meno di Marc Soler. Applausi a scena aperta, a meno di una settimana dal Giro d'Italia. La tappa va a Remy Cavagna, che vince con una prova di forza considerevole. torna re, 1012 giorni dopo. A quasi tre anni dal trionfo al Tour de France, il gallese vince una corsa e lo fa aldove gli basta il terzo posto nella cronometro finale per superaree respingere quegli assurdi fantasmi comparsi nel finale della quinta tappa completa il capolavoro Ineos issandosi al secondo posto, ma con i due veterani delle corse a tappe trova posto sul podio finale un meraviglioso. La grinta con cui il lombardo della Deceuninck-Quick Step spinge fino all'ultimo centimetro della sua prova è la fotografia di giornata e gli vale il terzo posto nella generale con un solo secondo in meno di Marc Soler. Applausi a scena aperta, a meno di una settimana dal Giro d'Italia. La tappa va a, che vince con una prova di forza considerevole.

A Thomas basta il terzo posto: è lui il re della corsa

La tappa

Le montagne l’hanno modellata, ma è la cronometro di Friburgo a definire gli ultimi dettagli della classifica generale in questo 74esimo Giro di Romandia. Sedici chilometri per specialisti a Friburgo e dintorni, con la “solita” pioggia a rendere insidioso un percorso che proprio banale non è, tra pavè e salita. La sfida per la vittoria di tappa si intreccia con quella per la maglia gialla, che come al solito trova spazio in fondo alla startlist. Si parte alle 12.17 con lo svizzero Imhof, ma è un altro elvetico a dare la prima spallata alla corsa. Si tratta di Stefan Bissegger, già quinto nella prova contro il tempo di Oron, che cancella il crono di Tony Martin e vola al comando con quasi un minuto sul tedesco.

La bontà della prova dell’uomo della Education First viene subito testata da Filippo Ganna. Che non sarà al top della brillantezza dopo i carichi di lavoro in vista del Giro d’Italia, ma è pur sempre il campione del mondo. Il verbanese, però, non riesce a impensierire Bissegger e si piazza alle sue spalle, con un tempo superiore di 30 secondi. Nessuno si avvicina allo svizzero per un bel po’, poi parte il TGV Remy Cavagna. Il francese vola nella prima parte e resiste nel finale, sverniciando il miglior tempo di cinque secondi.

