Ciclismo

Tour de Romandie 2021 - Peter Sagan sa ancora vincere le volate: rivivi la sfida con Sonny Colbrelli

TOUR DE ROMANDIE - Unica chance per le ruote veloci e Peter Sagan non manca l'occasione, sprintando col timing perfetto a Martigny. Rimontato e scavalcato Sonny Colbrelli che era partito troppo presto. Niente da fare invece per Elia Viviani che era rimasto attardato sulle ultime due salitelle. In top 10 comunque 5 italiani: ci sono anche Pasqualon, Covi, Cattaneo e Mosca.

00:01:21, 2 ore fa