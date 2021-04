Ciclismo

Tour de Romandie - Boaro e Conca in fuga, Froome e Viviani si staccano, vince Sagan: gli highlights

TOUR DE ROMANDIE - La quiete prima della tempesta? Non è che oggi si sia scherzato con le squadre dei velocisti che hanno cercato di chiudere la corsa, mentre la Ineos si è data un gran da fare all'interno del circuito iridato. Niente volata per Viviani, vince Sagan su Colbrelli. Altra giornata no per Chris Froome che perde più di 3 minuti.

00:04:17, 12 minuti fa