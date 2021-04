tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Rohan Dennis 5'26'' 2. Geraint Thomas +8'' 3. Richie Porte +8'' 4. Rémi Cavagna +10'' 5. Stefan Bissegger +11'' 6. Jan Tratnik +12'' 7. Jesús Herrada +13'' 8. Marc Hirschi +14'' 9. Filippo Ganna +14'' 10. Mattia Cattaneo +14''

L'arrivo di Rohan Dennis: sgretolata la concorrenza a Oron

Bissegger ci prova, ma Rohan Dennis vola

Il primo tempo da segnare è quello di Manuele Boaro, con il corridore dell'Astana che piazza un 5'49'' per completare i 4,05 km del prologo di Oron (con rampa al 6,4% all'ultimo km). Arrivano però subito i calabri da 90, con il derby svizzero tra Küng e Bissegger. Il corridore della Groupama-FDJ piazza un 5'43'', migliorato da Bissegger che va quasi a 44 km/h con un ottimo 5'38''. Il tempo del corridore dell'Education Nippo tiene fino all'arrivo di Rohan Dennis che è l'unico a fare 44 km/h di media e migliora di 11'' il tempo del rivale. L'ex campione del mondo ha fatto la differenza proprio nel tratto in salita, mostrando nuovamente il suo talento quando la strada comincia a salire (come lo scorso anno sullo Stelvio).

Alto il tempo di Filippo Ganna

Altissimo invece il tempo di Froome che, nel giro di 4 km perde 51'' da Dennis. Un Froome, anche oggi, lontanissimo dai migliori. Tocca poi a Filippo Ganna, il campione del mondo a cronometro, che ha interrotto alla Tirreno-Adriatico una serie di 8 successi consecutivi a crono. L'obiettivo di Ganna è di tornare a vincere in vista del Giro, ma il corridore della Ineos Grenadiers è lontano dal tempo di Rohan Dennis e chiude in 5'41''06. Il campione verbanese è quindi lontano dai primi, ma proverà a rifarsi alla crono di Friburgo più avvezza alle sue caratteristiche.

Niente ritorno alla vittoria per Ganna: tempo alto a Oron

È tripletta Ineos: 2° Geraint Thomas, 3° Richie Porte

Tra gli specialisti, lontani Alex Dowsett e Tony Martin. L'unico che può impensierire Rohan Dennis è Rémi Cavagna e il campione nazionale francese a crono va forte, tanto da trovarsi sotto di 3'' all'intertempo. Il corridore della Deceuninck Quick Step, però, rallenta nel tratto in salita e si piazza dietro l'ex campione del mondo. Ganna sarà lontano, ma la Ineos Grenadiers piazza ben tre corridori nei primi tre. 5'34'' per Geraint Thomas e Richie Porte, con il gallese davanti per questione di millesimi. Non vinceranno la crono, ma sono già secondi guadagnati in vista della classifica generale.

