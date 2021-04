tra poco il report completo...

6 in fuga: ci sono Boaro e Conca

Prima tappa in linea del Tour de Romandie che ricalca quello che sarebbe dovuto essere il percorso iridato del 2020, con la frazione Aigle-Martigny che vede 9 salite da affrontare, anche se tutte di terza categoria. Tappa per attaccanti e vanno in fuga Gougeard (AG2R Citroën), Boaro (Astana), Conca (Lotto Soudal), Arensman (DSM), Suter (Nazionale svizzera) e Power (Qhubeka Assos). Suter fa incetta di punti sulle salite, vincendo 7 GPM su 8, conquistando così la prima maglia a pois di questo Tour de Romandie. Dietro sempre la Ineos a fare l'andatura, almeno fino alla conclusione del circuito. All'inizio dell'ultimo giro il gruppo aumenta il ritmo e la fuga si spacca, resta al comando Arensman che si prende il GPM di Produit, ma viene ripreso sull'ultima salita.

Ciclismo Froome il più pagato, Nibali 11°: la classifica degli stipendi 19/04/2021 A 21:53

Attacchi di Cavagna e Küng

Dopo il circuito parte subito all'attacco Cavagna, ma il corridore della Dececuninck Quick Step, abituato a questi scatti da finisseur, viene ripreso in un paio di km dagli uomini della Bahrain di Sonny Colbrelli. A 13 km dal traguardo è la volta di Stefan Küng, ma anche lo svizzero viene ripreso. Ci riprova Cavagna che si porta dietro il compagno Cattaneo, Howson (BikeExchange) e Reichenbach (Groupama-FDJ), ma sono ancora i Bahrain a chiudere tutto. Tra i velocisti sopravvissuti alle salite non ci sono Viviani e Moschetti, gli avversari di Colbrelli sono Sagan, Dion Smith e Magnus Cort Nielsen.

Colbrelli battuto da Sagan

Negli ultimi 3 km provano a lavorare gli Israel per Bevin, ma all'ultimo km va decisa la Bahrain. Colbrelli parte però troppo presto e il corridore azzurro viene rimontato e scavalcato da Peter Sagan che fa sua la vittoria di tappa. Niente da fare per Sonny che chiude al 2° posto davanti a Bevin, Pasqualon, Covi, Cort Nielsen e Smith.

Rivivi la 1a tappa del Tour du Romandie On Demand (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Ciclismo Giro di Romandia | 2a tappa 00:00:00 Replica

Giro d'Italia Nibali, Froome, Pogacar: Giro o Tour? Cosa fanno i big? 18/02/2021 A 16:42