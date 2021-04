Peter Sagan si prepara così maglia ciclamino che caratterizza il leader della classifica a punti. Rammarico invece per Colbrelli che fa 2° nonostante il lavoro della sua squadra. E sono già in due in stagione. Dopo lo sprint di Mataró , arriva anche la vittoria a Martigny contro corridori comunque importanti come Dion Smith, Magnus Cort Nielsen o Colbrelli.si prepara così in vista del Giro d'Italia dove vorrà essere performante in tutte le volate e, perché no, provare la conquista dellache caratterizza il leader della classifica a punti. Rammarico invece perche fa 2° nonostante il lavoro della sua squadra.

Sagan sa ancora vincere: rivivi la volata con Colbrelli

Peter SAGAN (Bora Hansgrohe)

Tour de Romandie Sagan vince a Martigny: niente da fare per Colbrelli 6 ORE FA

Solo oggi avevo una chance e sono contento di averla presa, di aver vinto per me, per la squadra e per i miei compagni che hanno fatto un grande lavoro. Sono molto contento che i miei compagni abbiano tenuto la corsa chiusa, poi nell’ultimo km i Bahrain hanno preso il comando. Ho visto che ci sarebbe stato vento contrario, ho scelto la ruota di Colbrelli e alla fine mi aspettavo uno sprint duro, quindi era meglio stare un po’ più indietro. Ai 300 metri ho superato un corridore della Israel, poi ho preso la ruota di Colbrelli e l’ho superato

Tenere la maglia della classifica a punti?

Qui è un po’ più difficile rispetto al Giro, perché ora ci saranno solo salite, quindi vedremo come andrà. Le prossime giornate saranno dure per me, lo saranno per tutti, ma per gli scalatori è diverso

Una vittoria per il riscatto?

Ogni vittoria è buona, è meglio del secondo posto. Se sono sorpreso della mia forma? Perché dovrei essere sorpreso? Tutti dicono che Sagan è tornato, ma io non sono mai andato via, sono sempre qui

Sagan evita Tratnik e rimonta Colbrelli: rivivi il numero dall'alto

Sonny COLBRELLI (Bahrain Victorious)

Sono partito troppo lungo, avevo Peter a ruota e mi ha saltato gli ultimi 50 metri. Peccato perché c’è stato un grande lavoro della squadra, il problema è che sono partito un po’ troppo lungo. La forma non è male, ho fatto una bella volata, però peccato per il secondo posto

Boaro e Conca in fuga, Froome si stacca, vince Sagan: gli highlights

Giro d'Italia Nibali, Froome, Pogacar: Giro o Tour? Cosa fanno i big? 18/02/2021 A 16:42