Ciclismo

Tour du Romandie - L'arrivo di Rohan Dennis: sgretolata la concorrenza nel prologo di Oron

TOUR DU ROMANDIE - Il successo nella crono della Volta a Catalunya non è arrivato per caso. Rohan Dennis è tornato in formato campione del mondo e piazza un 5'26''67'' impossibile da imitare. Nemmeno per il suo compagno di squadra Filippo Ganna. Altro successo per l'australiano che ci vorrà riprovare quest'anno: alle Olimpiadi e ai Mondiali.

00:00:21, un' ora fa