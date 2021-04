Ciclismo

Tour du Romandie - Tripletta Ineos: Dennis, Geraint Thomas e Porte sul podio, è dominio

TOUR DU ROMANDIE - Non si batte Rohan Dennis, non lo fanno neanche i suoi compagni di squadra, anche se le prestazioni di Geraint Thomas e Richie Porte sono eccellenti. 2° il gallese, 3° l'australiano. Dominio assoluto della Ineos Grenadiers che comunque vede anche Ganna nella top 10 di giornata. Già lanciato un chiaro segnale in vista della classifica generale.

00:01:22, un' ora fa