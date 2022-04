Tour de Romandie 2022. È Patrick Bevin (Israel - Premier Tech) ad esultare sul traguardo di Valbroye, bruciando con autorità Ethan Hayter e il leader della classifica generale Rohan Dennis. Ottima scelta di tempo del corridore neozelandese, bravo a partire con decisione all'uscita dall'ultima curva e impossibile da riprendere per chiunque. Damiano Caruso conferma la sua buona gamba e si piazza sesto. Nessuna sorpresa tra i big, che arrivano tutti insieme. In attesa dei fuochi d'artificio previsti per sabato, c'è tempo per un'ultimo arrivo allo sprint - pur a ranghi ridotti - sulle strade del. È(Israel - Premier Tech) ad esultare sul traguardo di, bruciando con autorità il vincitore di due tappe e il leader della classifica generale. Ottima scelta di tempo del corridore neozelandese, bravo a partire con decisione all'uscita dall'ultima curva e impossibile da riprendere per chiunque.conferma la sua buona gamba e si piazza sesto. Nessuna sorpresa tra i big, che arrivano tutti insieme.

Bevin, che volata! Hayter e Dennis si inchinano, rivivi l'arrivo

La top 10

1. P. BEVIN (Israel-Premier Tech) 3h53'27'' 2. E. HAYTER (Ineos Grenadiers) st 3. R. DENNIS (Jumbo Visma) st 4. D. SMITH (BikeExchange) st 5. Q. HERMANS (Intermarché-Wanty Gobert) st 6. D. CARUSO (Bahrain-Victorious) st 7. F. FISHER-BLACK (UAE Emirates) st 8. F. GROSSSCHARTNER (BORA Hansgrohe) st 9. N. ARNDT (DSM) st 10. M. HONORÈ (Quick Step-Alpha Vinyl) st

La cronaca

Dopo il successo bis di Hayter, il Tour de Romandie 2022 propone un’altra tappa dal profilo interessante, condita da ben 6 GPM ufficiali e la solita sequela di piccole ascese non di categoria. Si parte e si arriva a Valbroye. Il profilo di questa frazione guarda subito all’insù e lancia la fuga di giornata, con protagonisti questi tre corridori: Remi Cavagna (Quick Step – Alpha Vinyl), Nans Peters (Ag2R Citroen) e Krists Neilands (Israel Premier Tech). Quest’ultimo passa davanti ai compagni di fuga sulle prime tre salite, sfilando virtualmente la maglia di leader degli scalatori dall’ormai ex leader Thomas Champion.

Il gruppo è trainato dalla Jumbo Visma della maglia azzurra Rohan Dennis, aiutata dalla Ineos Greandiers e a tratti dalla DSM. Davanti procedono di buona lena e guadagnano fino a 4 minuti e mezzo di margine. Neilands si prende anche il quarto GPM, poi davanti si comincia a faticare, complice un percorso che raramente dà tregua. Il ritmo sale nel plotone e si staccano già diversi corridori, tra cui Gaviria e Vernon. A 19 chilometri dal traguardo, la fuga si esaurisce.

La Ineos tiene alta l'andatura, prima con Plapp e poi con Amador. Sull'ultima salita si porta davanti Steven Kruijswijk (Jumbo Visma). L'unico a provarci è Carlos Verona (Movistar), ma il suo tentativo va in fumo subito dopo il GPM. Hirschi, Mäder e Vlasov sgambettano nelle prime posizioni e per un attimo guadagnano qualche metro insieme a O'Connor. Ma il gruppo, a quel punto composto da una quarantina di unità, torna sotto. L'ultimo attacco in solitaria lo prova Rein Taaramae (Intermarché - Wanty Gobert), ma Geraint Thomas trascina tutti e chiude il buco ai -500 metri. Volata sia, e tra un Ethan Hayter e un Quinten Hermans spunta la sagoma di Patrick Bevin. Bravo! Con i venti secondi di abbuono supera cinque corridori e si porta in seconda piazza nella generale.

