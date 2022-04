Ciclismo

Ciclismo, Tour de Romandie 2022, seconda tappa - Ethan Hayter zittisce tutti! Doppietta Ineos, rivivi l'arrivo

TOUR DE ROMANDIE - Il britannico della Ineos Grenadiers ha sfruttato al meglio il lavoro della squadra e poi, negli ultimi 200 metri non ha lasciato il minimo spazio ai rivali. Seconda vittoria per lui in questo Romandia.

00:02:32, 37 minuti fa