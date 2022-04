Tour de Romandie 2022 arriva alla sua frazione regina. La quarta tappa, la Aigle-Zinal (Val d'Anniviers), chiamerà a raccolta tutti i pretendenti alla vittoria finale di questa corsa, che non potranno proprio nascondersi. Un percorso di 180 chilometri conditi sei GPM, di cui ben cinque di prima categoria e un totale di 4100 metri di dislivello. Ilarriva alla sua. La quarta tappa, lachiamerà a raccolta tutti i pretendenti alla vittoria finale di questa corsa, che non potranno proprio nascondersi. Un percorso di 180 chilometri conditie un totale di 4100 metri di dislivello. Dopo il successo di Patrick Bevin , la classifica è ancora cortissima, ma non lo sarà più al termine di questa prova, dove salteranno dei nomi e si vedrà chi è il corridore più forte.

La quarta tappa on demand

Dove vedere la quarta tappa

La quarta tappa del Tour de Romandie sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 13:45 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player, Discovery+ e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Ritmo infernale della Ineos: Vernon perde le ruote del gruppo

Il percorso

I primi 50 chilometri di tappa saranno piuttosto agevoli, ma se il gruppo deciderà di tenere un'andatura sostenuta non sarà facile veder decollare la fuga. Il primo GPM sarà quello di Nax (10,2 km al 7,7%, max. 11%), seguito da una lunga discesa e dal traguardo volante di Chippis. Poi si tornerà a salire, con tre GPM tosti quasi in rapida successione: Le Pontis (7,3 km al 7,5%, max. 13%), Saint-Luc (4,6 km con media del 7,8%, max. 11%, una sorta di prolungamento dell'ascesa precedente) e dopo un breve tratto di discesa il seconda categoria di Les Ziettes d’en Bas (4,6 km al 5,9%, max. 11%). Inizierà a questo punto una discesa più lunga, seguita da un breve tratto di pianura e il secondo traguardo volante di Chippis. Poi, di fatto, si salirà fino al traguardo. Ancora il GPM di Le Pontis, seguito stavolta dal GPM di Grimentz (6,2 km al 7,1%, max. 11%), che finirà a meno di 8 chilometri dal traguardo. Ma anche gli ultimi quattro chilometri saranno in salita, pur non di categoria.

Favoriti

Qualche scaramuccia tra chi punta alla generale c'è stata, ma nulla in confronto a ciò che vedremo in questa frazione. L'uomo da cui ci attendono grandi cose è Aleksander Vlasov, che in questa stagione ha dimostrato grande solidità e in questa corsa è stato davanti anche in arrivi in cui poteva stare più coperto. A sfidarlo ci saranno soprattutto tre squadre: Bahrain Victorious, Ineos Grenadiers e UAE Emirates. I primi avranno in Damiano Caruso, Gino Mäder e Dylan Teuns tre ottime soluzioni. I secondi vorranno dare un altro segnale con Geraint Thomas dopo i successi di Ethan Hayter. I terzi possono giocarsi il rampante Juan Ayuso, ma occhio anche a Brandon McNulty. Da corsa anche Ben O'Connor e Felix Grossschartner, mentre Rohan Dennis ha dimostrato di esserci eccome e non sarà facile strappargli la maglia di leader.

***** Aleksander Vlasov

**** Juan Ayuso, Geraint Thomas, Damiano Caruso

*** Brandon McNulty, Gino Mäder, Dylan Teuns, Felix Grossschartner

** Ethan Hayter, Rohan Dennis, Ben O'Connor, Michael Woods

* Rohan Dennis, Neilson Powless, Mauro Schmid, Sepp Kuss, Carlos Verona

Info utili

-Orario di partenza: 11.00, Aigle

-Orario d'arrivo: tra le 15:36 e le 16.00, Zinal

-Lunghezza: 180,1 km

-Dislivello: 4158 metri

-GPM: Nax (10,2 km al 7,7%, max. 11%), Le Pontis (7,3 km al 7,5%, max. 13%), Saint-Luc (4,6 km al 7,8%, max. 11%), Les Ziettes d’en Bas (4,6 km al 5,9%, max. 11%), Le Pontis (7,3 km al 7,5%, max. 13%), Grimentz (6,2 km al 7,1%, max. 11%).

