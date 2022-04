Tour de Romandie 2022 arriva alla sua frazione conclusiva. La quinta tappa, la Aigle-Villars disegnerà la classifica finale con una cronometro tutt'altro che banale. Poco meno di sedici chilometri (15,8), di cui gli ultimi dieci in salita e con pendenze anche importanti. Rohan Dennis al comando. Ilarriva alla sua. La quinta tappa, ladisegnerà la classifica finale con una cronometro tutt'altro che banale. Poco meno di sedici chilometri (15,8), di cui gli ultimi dieci in salita e con pendenze anche importanti. La frazione regina non ha sconvolto troppo gli equilibri della lotta alla maglia azzurra e pur perdendo alcuni dei suoi contendenti vede ancora l'ottimoal comando.

Ad

La quinta tappa on demand

Tour de Romandie Thomas cede, Dennis no e vince Higuita: gli highlights 2 ORE FA

Premium Ciclismo Giro di Romandia | 4a tappa 02:17:35 Replica

Dove vedere la quinta tappa

La quinta tappa del Tour de Romandie sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 13:45 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player, Discovery+ ( scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Hayter sorprende Dennis, Cavagna delude: gli highlights

Il percorso

Dopo la partenza da Aigle, i corridori affronteranno un primo tratto di circa cinque chilometri tutto sommato pianeggiante. Terreno buono per gli specialisti puri. Passata Ollon, però, la strada si impennerà e salirà in maniera più o meno costante fino al traguardo di Villars. La media di questo tratto è di circa dell'8% e saranno presenti anche numerosi tornanti all'uscita dei quali sarà fondamentale rilanciare per poter "fare velocità".

Favoriti

***** Rohan Dennis

**** Juan Ayuso, Aleksandr Vlasov

*** Ethan Hayter, Geraint Thomas

** Maximilian Schachmann, Felix Grossschartner

* Remi Cavagna, Neilson Powless, Mauro Schmid, Patrick Bevin

Hayter zittisce tutti! Doppietta Ineos, rivivi l'arrivo

Info utili

-Orario di partenza primo corridore: 12.51 (Valere Thiebaud)

-Orario d'arrivo ultimo corridore: 15.07 (Rohan Dennis)

-Lunghezza: 15,8 km

-Dislivello: 875 metri

Dennis: "Un'altra buona giornata. Domani? Cercherò di tenere la maglia"

Tour de Romandie Higuita: "Non me l'aspettavo, ho sofferto molto l'allergia" 3 ORE FA