165km. La maglia azzurra Rohan Dennis e i tanti pretendenti alla vittoria finale se la dovranno vedere con un totale di sei salite di terza categoria, ma tutte con pendenze non troppo aggressive. L'ultima scollina a 8 chilometri dal traguardo, poi quasi solo discesa. L'australiano della Jumbo-Visma potrebbe conservare la maglia, ma attenzione alla cattiveria agonistica della Bahrain-Victorious. Dopo l'emozionante rimonta firmata da Teuns e la doppietta di Ethan Hayter , la carovana affronterà una valanga di saliscendi anche la durante la terza tappa del Tour de Romandie 2022 (quarta in calendario considerando il prologo ), che partirà e si concluderà a Valbroye per un totale di

Dove vedere la terza tappa

La terza tappa del Tour de Romandie sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 15:30 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player, Discovery+ ( scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Il percorso

Pochi chilometri dopo il via, il gruppo affronterà subito il primo GPM di giornata, Dompierre (4,4 km al 4,9%, max. 10%), seguito da un altro breve tratto di salita che anticiperà il primo passaggio sul traguardo. Subito dopo si scalerà quindi lo strappo di Sassel (2,4 km al 5,7%, max. 12%), poi, dopo una trentina di chilometri più tranquilli, il GPM di Châbles (2,4 km al 5,6%, max. 16%) e un’altra breve ascesa prima dello sprint intermedio di Combremont-le-Grand, passato il quale si tornerà verso Valbroye. Questa volta, tuttavia, non si transiterà sulla linea d’arrivo ma si affronterà comunque una seconda volta lo strappo di Sassel, seguendo poi un circuito più breve rispetto a quello percorso in precedenza, che taglierà fuori la salita di Châbles ma non un secondo passaggio dal traguardo volante di Combremont-le-Grand. A questo punto, a 60 chilometri dalla conclusione, i corridori si troveranno davanti a un tratto di strada abbastanza mosso che, attraverso tre salitelle, introdurrà al gran finale, formato da una seconda scalata del GPM di Dompierre e dall’ascesa di Sédeilles (4,3 km al 4,7%, max. 11%), che sarà scollinata a soli 7700 metri dall’arrivo, quasi tutti in discesa.

tappa 3 tour de romandie Credit Foto Eurosport

Favoriti

La maglia azzurra di Rohan Dennis potrebbe traballare: l’australiano dovrà affrontare tantissimi avversari agguerriti e un percorso veramente tortuoso. Il favorito di giornata, dopo lo spettacolo offerto nella seconda tappa, non può che essere Dylan Teuns: il capitano della Bahrain-Victorious. Dietro di lui occhio anche ad Alex Vlasov della Bora: molto ispirato nell’ultimo mese. Ovviamente non si può sottovalutare Felix Grossschartner, così come Mauro Schmid e il baby-fenomeno Juan Ayuso. Più indietro, McNulty, Hirschi, Bevin, O’Connor e Powless.

***** Dylan Teuns

**** Alex Vlasov, Felix Grossschartner

*** Rohan Dennis, Mauro Schmid, Juan Ayuso

** Brandon McNulty, Marc Hirschi, Patrick Bevin

* Ben O’Connor, Neilson Powless

Info utili

-Orario di partenza: 13:38, Valbroye

-Orario d'arrivo: tra le 17:31 e le 17.48, Valbroye

-Lunghezza: 165,1 km

-Dislivello: 2699 metri

-GPM: Dompierre (4,4 km al 4,9%, max. 10%), Sassel (2,4 km al 5,7%, max. 12%), GPM di Châbles (2,4 km al 5,6%, max. 16%), Sassel (2,4 km al 5,7%, max. 12%), Dompierre (4,4 km al 4,9%, max. 10%) e Sédeilles (4,3 km al 4,7%, max. 11%)

