Ciclismo

Tour de Slovaquie - Archie Ryan: "Giornata durissima, bella vittoria per noi"

GIRO DI SLOVACCHIA - La prima vittoria non si scorda mai e sarà così anche per Archie Ryan, altro talentino della Jumbo Visma che è riuscito a vincere sullo strappetto in pavé di Banska Stiavnica davanti a Vansevenant e Fortunato. Per il giovane irlandese è stata comunque una giornata durissima anche se bella per il successo di tappa.

00:00:48, un' ora fa