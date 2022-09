Ciclismo

Tour de Slovaquie - La Jumbo scopre un altro talentino: vince Archie Ryan, Lorenzo Fortunato 3°! Rivivi l'arrivo

GIRO DI SLOVACCHIA - Arrivo sul pavé e in leggera (per modo di dire) salita. Lorenzo Fortunato bravo a provarci, ma il corridore della Eolo Kometa si deve arrendere al giovane Archie Ryan, 21enne irlandese in forza alla Jumbo Visma. Primo successo in carriera per il classe 2001 che ha messo in fila Vansevenant e, appunto, Fortunato sull'arrivo di Banska Stiavnica.

