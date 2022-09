Ciclismo

Tour de Slovaquie - Vernon: "Mi sono preparato bene per questa crono, adesso voglio vincere la volata"

GIRO DI SLOVACCHIA - Dopo il successo nel cronoprologo di Bratislava, Vernon non si pone limiti e vuole centrare un'altra vittoria in questo Giro di Slovacchia ci ha accompagnerà nella settimana antecedente i Mondiali in Australia. Il velocista della Quick Step Alpha Vinyl indossa la maglia gialla e ci tiene particolarmente a vincere ancora da leader.

