Ciclismo, Tour de Suissue - Uran stravince, Alaphilippe saluta, Carapaz resta in giallo: gli highlights della 7a tappa

TOUR DE SUISSE - Vola come una scheggia Rigoberto Uran che non lo si vedeva così performante da tre anni. Era dal 2018, infatti, che il colombiano non vinceva e il corridore dell'Education Nippo riapre anche il discorso classifica generale, portandosi a -17'' da Carapaz. L'ecuadoriano è comunque autore di una buona prova, staccando a più di un minuti i diretti rivali Schachmann e Fuglsang.

00:04:47, 35 minuti fa