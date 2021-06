Ciclismo

Giro di Svizzera, quinta tappa: Chaves va fuori strada ma il vialetto di una casa lo salva

GIRO DI SVIZZERA - Dopo aver scollinato il penultimo GPM di giornata, Esteban Chaves si lancia in discesa a tutta velocità. Il colombiano è in vantaggio e spinge per allungare, ma prima di affrontare un tornante trova un piccolo avvallamento sull'asfalto e per poco non finisce a terra. Il vialetto di un'abitazione gli fornisce la scappatoia per evitare il peggio.

00:01:14, 27 minuti fa