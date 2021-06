Ciclismo

Tour de Suisse 2021: Van der Peol vince la seconda tappa. Kueng rimane leader della classifica generale

TOUR DE SUISSE 2021 - Prima frazione in linea e subito uno show timbrato Mathieu van der Poel. L'olandese, tornato alle gare su strada dopo le eccellenti prestazioni in primavera, alza le braccia al cielo sul traguardo di Lachen, posto a 178 chilometri dalla partenza di Neuhausen am Rheinfall. Resta leader della classifica generale Stefan Kueng, vincitore della cronometro di domenica.

00:02:05, un' ora fa