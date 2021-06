Ciclismo

Tour de Suisse - Richard Carapaz: "Tour de France? Sarò il leader insieme a Geraint Thomas"

TOUR DE SUISSE - Dopo aver vinto la classifica generale del Giro di Svizzera, Carapaz mette le cose in chiaro in casa Ineos Grenadiers. Non andrà al Tour de France per fare il gregario di Geraint Thomas, ma sarà leader della squadra britannica così come il gallese.

00:01:02, 38 minuti fa