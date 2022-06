Ciclismo

Bettiol, che fai? Esulta sul traguardo, ma il vincitore è già arrivato

GIRO DI SVIZZERA - Episodio curioso, ma non certo inedito quello che capita nel finale della seconda tappa. Andreas Leknessund ha già vinto da qualche secondo dopo un attaco in solitaria sull'ultima salita e dietro c'è la volata del gruppo per il secondo posto. La vince Alberto Bettiol, che credendo di aver vinto comincia ad esultare. Scoprirà la verità solo poco dopo...

00:01:47, 12 minuti fa