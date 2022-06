Elisa Balsamo trionfa nella terza tappa del Giro di Svizzera femminile. Con un colpo di reni l’azzurra pone la propria ruota davanti a tutte le rivali nel gruppetto ridotto che si giocava il successo e si sblocca. Erano trascorsi tre mesi dalla sua ultima vittoria su strada, conquistata sul tracciato È partita convinta e non ha sbagliato i calcoli:trionfa nella terza tappa del. Con un colpo di reni l’azzurra pone la propria ruota davanti a tutte le rivali nel gruppetto ridotto che si giocava il successo e si sblocca., conquistata sul tracciato della Gent-Wevelgem femminile : una stagione con i fiocchi quella della campionessa del mondo cominciata a febbraio con una vittoria sulle strade spagnole alla Settimana Valenciana.

Per il gruppo la tappa di oggi era la più lunga del Giro di Svizzera: 124,2 i km da affrontare, da Vaduz a Chur. Un percorso mosso, con l’ultimo km leggermente in salita: la campionessa francese Evita Muzic (FDN Nouvelle Aquitain Futuroscope) prova ad anticipare l'azzurra ed è un arrivo al fotofinish, ma lo spunto vincente della Balsamo ha la meglio. Conclude il podio la tedesca Liane Lippert (Team DSM).

Giornata positiva per l’Italia con i piazzamenti anche di Ilaria Sanguinetti e Soraya Paladin, che concludono rispettivamente in quarta e quinta posizione. Kristen Faulkner (Bike Exchange Jayco) si conferma leader della generale, dopo aver conquistato ieri tappa e maglia. Non sono partite invece questa mattina la Andy Schleck - CP NVST - Immo Losch e la Ceratizit-WNT Pro Cycling a causa di diverse positività al Covid registrate durante i controlli di questa mattina.

