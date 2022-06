Ciclismo

Faulkner-Brand, che finale! La prima rientra poi cade e lascia il successo alla rivale

GIRO DI SVIZZERA - Finale incredibile nella tappa decisiva. Lucinda Brand se ne va in discesa con Jolanda Neff e sulla salita finale si invola in solitaria. Ma da dietro arriva la leader della generale Kristen Faulkner, che riprende la rivale all'ultimo chilometro e sembra avere la corsa in pugno. All'ultima curva, però, la statunitense cade e consegna il trionfo alla neerlandese.

00:04:21, 32 minuti fa