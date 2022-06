Ciclismo

Giro di Svizzera 2022, seconda tappa - Alberto Bettiol, oltre il danno anche la beffa: Matteo Trentin lo prende in giro

GIRO DI SVIZZERA - Dopo l'esultanza per il secondo posto che gli è costata una figuraccia in mondovisione, per Alberto Bettiol c'è anche la beffa. Il suo grande amico Matteo Trentin lo sbeffeggia davanti alle telecamere alzandogli il braccio.

00:00:36, 39 minuti fa