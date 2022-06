il suo terzo giorno di corsa. Messa da parte Stephen Williams (Bahrain-Victorious) è riuscito a salvare la maglia gialla con un guizzo, ma presto o tardi è destinato a capitolare. Dopo due frazioni movimentate ma non troppo, il Giro di Svizzera 2022 si lancia spedito verso. Messa da parte la fuga vincente di Andreas Leknessund (DSM), che ha battuto il gruppo regolato da Bettiol (su Matthews, Pasqualon e Trentin), il percorso da Aesch a Grenchen potrebbe essere terreno di caccia per i tanti finisseur. Le squadre dei big però devono tenere la fuga controllata, altrimenti sarà impossibile cercare il successo. In classifica generalecon un guizzo, ma presto o tardi è destinato a capitolare.

Premium Ciclismo Giro di Svizzera | 3a tappa 15:35-18:00

Ad

Dove seguire in tv e streaming il Giro di Svizzera

Critérium du Dauphiné 15 crono vinte su 23 dal 2020: tutti i numeri di Super Ganna 08/06/2022 A 17:19

La terza tappa del Giro di Svizzera sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Wladimir Belli. La tappa sarà visibile anche in streaming partire dalle 15:35 su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Leknessund può gioire, ma che gaffe per Bettiol: gli highlights

Il percorso

Si partirà subito con una salita, ma in seguito ci saranno più di 20 chilometri pianeggianti prima di altre due ascese non categorizzate; il primo GPM, la Côte au Bouvier (5.4 km all’8.6%), consentirà quindi di entrare nella seconda metà di gara, sempre piuttosto movimentata. Negli ultimi 70 chilometri si scaleranno infatti le salite di Bellelay (7.4 km al 4.9%), Vauffelin (2.4 km al 5.8%) e, dopo un primo passaggio sul traguardo, Lommiswil (1.2 km al 6.2%), quest’ultimo a soli 17 chilometri dalla conclusione. Il finale sarà tutto pianeggiante, e considerando che le ultime asperità non saranno particolarmente impegnative, ci potrebbe essere la possibilità per gli sprinter resistenti di giocarsi il successo in una volata a ranghi ridotti.

Tutte le salite

-Al km 5.5, Eichenberg (3km al 7.4%) no GPM

-Al km 57, Col des Rangiers (8.2km al 4.5%) no GPM

-Al km 67, Le Chetelat (3.3km all'8.8%) no GPM

-Al km 83.5, Cote au Bouvier (5.4km all'8.6%), GPM di 1a categoria

-Al km 107.5, (2km all'8.3%) no GPM

-Al km 113, Bellelay (7.4km al 4.9%), GPM di 2a categoria

-Al km 139, Vauffelin (2.4km al 5.8%), GPM di 3a categoria

-Al km 160.5, Lommiswil (1.2km al 6.2%), GPM di 3a categoria

-Al km 171.5, Bettlach (0.5km al 4.4%), no GPM

Leknessund saluta tutti: l'attacco decisivo ai -18

I favoriti

La terza tappa è aperta veramente a tutti. Il titolo di favorito d’obbligo è per Remco Evenepoel (Quick-Step), che ci ha già provato nella prima frazione, ma lo stesso Marc Hirschi (UAE) ha delle ottime chance. In casa Education-First, dopo lo sprint-beffa, il nome giusto è quello di Alberto Bettiol, mentre in casa Bora Hansgrohe potrebbe essere il turno di Maxi Schachmann. Più indietro, nel ruolo di outsider, Trentin e Covi (UAE), Kron (Lotto), Aranburu (Movistar), Lutsenko (Astana), Champoussin e Cosnefroy (AG2R), Pidcock (Ineos), Kung (FDJ) e Izagirre (Cofidis).

***** Hirschi, Evenepoel

**** Bettiol, Schachmann, Kragh Andersen

*** Asgreen, Lutsenko, Williams, Trentin, Kron

** Aranburu, Covi, Cosnefroy, Kung, Izagirre

* Champoussin, Grossschartner, Pidcock, Matthews, Ulissi

Bettiol, che fai? Esulta sul traguardo, ma il vincitore è già arrivato

Info utili

-Orario di partenza: 12:55,

-Orario di arrivo: 17:10-17:35,

-Lunghezza: 177 km,

-Dislivello: 3125 metri,

Bettiol ci ride su: "Ora i miei amici mi prenderanno in giro"

Giro d'Italia Pozzovivo, 40 anni e in top10 del Giro. L'ultimo 40enne? Nel 1924 30/05/2022 A 17:20