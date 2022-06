Ciclismo

Giro di Svizzera - Alberto Bettiol ci va ancora vicino, ci prova Brambilla, vince Impey: gli highlights

GIRO DI SVIZZERA - Niente da fare per Alberto Bettiol che nella volata di Brunnen si piazza 4° alle spalle di Impey, Matthews e kragh Andersen. Partito troppo presto il corridore dell'Education EasyPost, così come Pidcock dietro di lui. Anche Gianluca Brambilla a piazzarsi (9°). Andato un po' in difficoltà Williams, il corridore della Bahrain Victorious è riuscito comunque a tenere la maglia.

00:02:40, 32 minuti fa