Non una bella giornata al Giro di Svizzera. Prima della quinta tappa, la frazione da Ambrì a Novazzano , si sono dovuti registrare diversi ritiri nel gruppo. Ben 16 corridori non ha preso il via, molti dei quali perché. In primis tutta ladiha lasciato la corsa: il team neerlandese ha parlato di un positivo (non specificato) , con tutti i compagni che figurano come. Positivi anche ben tre corridori della DSM:. Infine, a casa per covid anchedella Ineos Grenadiers.

Una brutta botta per il britannico che puntava, proprio con questo Giro di Svizzera, a rifinire la condizione in vista del Tour de France dove sarebbe stato uno dei capitani della Ineos ( in squadra con Daniel Martínez e Geraint Thomas ). E capitano con ambizioni, dopo il 4° posto della Vuelta dello scorso anno, con Yates che vorrebbe tentare l'assalto al podio della. Ma ci sarà? Bella domanda, il Tour comincia il 1° luglio, non proprio lontanissimo. Adam Yates ha sintomi lievi e potrebbe recuperare in pochi giorni, ma così facendo sarà costretto a stare senza allenarsi per qualche giorno. Come ci arriverebbe, in termini di condizioni, al Tour?