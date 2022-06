Da molti additato come favorito numero 1 per vincere la classifica generale,si consola 'almeno' con il successo nella cronometro finale, battendo per 3''e per 11''. Una magra consolazione per il corridore belga che in salita, in realtà, ha sempre faticato, perdendo dai migliori costantemente a partire dal tappone di Novazzano . Un punto di domanda in più sulle reali capacità di competere su un Grande Giro di tre settimane, ma tra agosto e settembre avremo la risposta definitiva con la sua partecipazione alla Vuelta contro che oggi ha vinto il Giro di Slovenia ) e. Detto questo, resta uno dei più forti specialisti a cronometro, con Evenepoel che centra la sua 7a vittoria in carriera in una prova contro il tempo. Intanto celebriamoche torna a vincere una classifica generale, che gli mancava da maggio dell'anno scorso (era al Tour de Romandie). Il gallese dimostra ancora di avere un buon passo a cronometro e, quando vuole, di andare forte in salita. Ma sarà il capitano dellaanche al Tour de France? Bella domanda, anche perché in quel caso il più competitivo per glidovrebbe essere(che qui ha fatto il gregario) considerando anche la condizione non eccellente di Adam Yates fermo per covid