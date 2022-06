Ciclismo

Giro di Svizzera - Evenepoel sfreccia a crono, Küng deluso, Geraint Thomas leader: gli highlights

GIRO DI SVIZZERA - Torna a sorridere Evenepoel che, dopo una settimana non facile tra le salite elvetiche, trova la 9a vittoria della sua stagione grazie alla cronometro di Vaduz. Batte per 3'' Geraint Thomas, per 11'' Küng. Deluso il campione europeo a crono, anche se questo ero un allenamento in vista della crono del Tour. Festeggia comunque Geraint Thomas che fa sua la classifica generale.

00:02:34, 39 minuti fa