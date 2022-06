Nasce sotto una brutta stella la sesta tappa del Giro di Svizzera. In mattinata, prima del via, circa 30 ciclisti abbandonano la corsa per colpa del covid-19 e delle precauzioni ad esso collegate. Anche Aleksandr Vlasov, il leader della corsa, è costretto a dare forfait, cedendo la maglia gialla di leader a Jakob Fuglsang (Israel). Più tardi poi, in corsa, vuoi per il clima della mattinata e vuoi per il grande caldo, la tappa risulta interlocutoria, con la fuga che spadroneggia e il gruppo che lascia fare. Fausto Masnada è scatenato davanti, ma il suo coraggio non viene assistito delle gambe. Il successo di giornata va Nico Denz (DSM), al fotofinish su Champoussin (AG2R), mentre i big non si fanno male e arrivano a braccetto fino all’arrivo di Moosalp. Tutto rimandato alla tappa di domani e alla cronometro di domenica.

terzo successo in carriera per Nico Denz

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1. Denz 5h11'14" 2. Champoussin s.t. 3. Herrada s.t. 4. Simmons s.t. 5. Masnada +11" 6. Pacher +1'33" 7. Thalmann +1'46" 8. Thomas +2'14" 9. Higuita +2'14" 10. Fuglsang +2'14"

Valanga di ritiri in mattinata

Inizio di giornata da incubo in terra elvetica. Sono arrivati ritiri in successione ancor prima di partire, a causa delle positività al Covid-19: una trentina di corridori non hanno preso il via da Locarno, con l’addio di squadre come UAE Emirates, Alpecin-Fenix, Bahrain-Victorious, e, soprattutto, con Aleksandr Vlasov costretto a lasciare la corsa da leader della classifica generale.

La cronaca

Dodici uomini hanno preso il comando delle operazioni andando all’attacco: Fausto Masnada (QuickStep-AlphaVinyl), Michael Matthews (BikeExchange Jayco), Josè Herrada (Cofidis), Clement Champoussin (AG2R-Citroen), Nico Denz (Team DSM), Nelson Oliveira (Movistar), Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty Gobert), Quentin Pacher (Groupama FDJ), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Roland Thalmann (Nazionale svizzera) e Brent Van Moer (Lotto Soudal).

Il plotone ha lasciato spazio, con oltre 5′ di margine, e dunque i fuggitivi si sono giocati le loro chance sull’ascesa conclusiva. Deciso l’attacco di Masnada che si è portato dietro il teutonico Denz. Un netto rallentamento dei due ha visto rientrare anche Champoussin ed Herrada. L’azzurro ha provato più volte ad andar via, senza però riuscirci ed è stata una volata ristretta a decidere il vincitore: a battere tutti Denz, davanti a Champoussin ed Herrada, con Masnada solo quinto.

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1. Fuglsang 27h30'30" 2. Thomas +1" 3. Higuita +10" 4. Powless +26" 5. Grosschartner +34" 6. Leknessund +46" 7. Kung +49" 8. Pozzovivo +1'07" 9. Jungels +1'36" 10. Martinez +1'52"

