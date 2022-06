Ciclismo

Giro di Svizzera - Geraint Thomas va a fare i complimenti a Evenepoel: il bellissimo abbraccio tra i due

GIRO DI SVIZZERA - Evenepoel batte Geraint Thomas per 3'' nella cronometro di Vaduz, ma il gallese può comunque festeggiare per il successo in classifica generale. Anzi, c'è l'abbraccio tra i due a fine tappa. Entrambi arrivavano a questa sfida dopo momenti difficili passati, chi per un motivo chi per l'altro.

00:00:41, 2 ore fa