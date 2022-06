Il Giro di Svizzera 2022 si conferma corsa non banale. Dopo aver aperto la corsa con una tappa che ha subito dato modo ad alcuni Dopo aver aperto la corsa con una tappa che ha subito dato modo ad alcuni degli uomini più attesi di mettersi in mostra , con un circuito che ha proposto una piccola classica, lo scenario potrebbe ripetersi anche il secondo giorno, con il gruppo che ripartirà da Küsnacht per dirigersi ad Aesch, al termine di 198 chilometri che si fanno gradualmente più impegnativi, proponendo tre GPM nelle fasi finali di corsa, l’ultimo dei quali a 13,8 chilometri dalla conclusione, gran parte dei quali in discesa. Ci sarà dunque nuovamente spazio per vedere i big provare qualcosa.

Dove seguire in tv e streaming il Giro di Svizzera

La prima tappa del Giro di Svizzera sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) dalle 16:30 con la telecronaca di Fabio Panchetti e Wladimir Belli. La tappa sarà visibile anche in streaminga partire dalle 15:35 su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Dopo il circuito che ha dato vita alla prima frazione, Küsnacht si propone anche come partenza della seconda giornata di corsa. Una tappa inizialmente più semplice visto che i primi cento chilometri non presentano grandi asperità, pur proponendo alcuni tratti in salita che possono comunque risultare indigseti se affrontati a ritmo elevato, facendo da antipasto a quello che deve arrivare nella seconda parte della tappa, 75 chilometri quasi senza tregua, un continuo saliscendi che apre a tutt’altro scenario rispetto alle fasi iniziali di corsa. La prima salita repertoriata sarà così quella di Gempen (5,4 km al 4,6%), GPM dal quale bisognerà affrontare una discesa abbastanza tecnica fino all’imbocco del circuito finale, transitando per la prima volta sul traguardo di Aesch a 50 chilometri dall’arrivo. L’unica tornata dell’anello conclusivo prevede la due salite: Eichenberg (3 km al 7,4%, ai quali bisogna poi aggiungere il post GPM per un totale di sette chilometri abbastanza irregolari) e il Challpass (6,3 km al 6,3%). Dallo scollinamento di quest’ultimo al traguardo mancheranno solamente 13,8 chilometri all’arrivo. Gran parte di questi saranno in una discesa veloce in cui non sarà semplice fare differenze, mentre gli ultimi 4000 metri sono pianeggianti, consentendo così ai corridori veloci di potersi giocare le proprie carte in un eventuale sprint.

Tutte le salite

-Al km 127.7, Gempen (5,4 km al 4,6%)

-Al km 157.1, Eichenberg (3 km al 7,4%)

-Al km 184.2, Challpass (6,3 km al 6,3%)

I favoriti

La tappa nuovamente appare molto adatta a Marc Hirschi (UAE Team Emirates), che si trova ora con le gerarchie più definite in squadra vista la débacle di Marc Soler, proponendolo a questo punto come capitano unico. Già secondo, Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) è partito con il piede giusto, confermando che questi profili nervosi sono perfetti per le sue caratteristiche. Tra i corridori che hanno fatto migliore impressione nella prima giornata ci sono stati sicuramente anche Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) e Jakob Fuglsang (Israel – Premier Tech)

***** Hirschi

**** Kron, Schachmann

*** Asgreen, Lutsenko, Williams

** Aranburu, Evenepoel, Fuglsang, Moscon

* Covi, Grossschartner, Lutsenko, Matthews, Ulissi

Info utili

-Orario di partenza: 12:10,

-Orario di arrivo: 17:05-17:36,

-Lunghezza: 198 km,

-Dislivello: 2746 metri,

