Giro di Svizzera. Corsa a tappe, come al solito, molto dura e vedremo diversi elementi che faranno classifica generale al prossimo Tour de France. Da Daniel Martínez che sarà, verosimilmente, il capitano della Ineos Grenadiers alla Grande Boucle, a Vlasov che spera di fare bene Covi e Pozzovivo, Remco Evenepoel che vuole mettere in bacheca la 10a vittoria nella generale di una corsa a tappe dopo il recente successo al Tour di Norvegia. Riuscirà a riconfermarsi? Il circuito di Küsnacht metterà subito in chiaro le gerarchie. Il Giro del Delfinato deve ancora finire, con Roglic che prova a vincerlo per la prima volta , che a qualche km di distanza parte invece il. Corsa a tappe, come al solito, molto dura e vedremo diversi elementi che faranno classifica generale al prossimo Tour de France. Dache sarà, verosimilmente, il capitano della Ineos Grenadiers alla, ache spera di fare bene quanto Hindley nel prossimo Grande Giro . Ma ci sono anche Lutsenko, Uran, Pinot, Fuglsang, Kuss e anche di ritorno dal Giro d'Italia . Il favorito numero 1, però, secondo i bookmaker, èche vuole mettere in bacheca la 10a vittoria nella generale di una corsa a tappe dopo il recente successo al Tour di Norvegia. Riuscirà a riconfermarsi? Il circuito di Küsnacht metterà subito in chiaro le gerarchie.

Premium Ciclismo Giro di Svizzera | 1a tappa 15:35-18:00

Ad

Dove seguire in tv e streaming il Giro di Svizzera

Critérium du Dauphiné 15 crono vinte su 23 dal 2020: tutti i numeri di Super Ganna 08/06/2022 A 17:19

La prima tappa del Giro di Svizzera sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) dalle 16:30 con la telecronaca di Fabio Panchetti e Wladimir Belli. La tappa sarà visibile anche in streaminga partire dalle 15:35 su , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Prima tappa molto impegnativa, con i corridori ad affrontarsi nel temibile circuito di Küsnacht. 8 salite: ci saranno quattro passaggi sul Pfannenstiel e quattro passaggi sul Küsnachter. GPM di 3a categoria, ma che metteranno a dura prova la tenuta dei favoriti che dovranno tenere occhi aperti già in questa prima frazione. Si comincia subito con le salite del Pfannenstiel (3,9 km al 4,9%) e del Küsnachter Berg (2,7 km all'8,2%), anche se il primo passaggio non viene classificato come GPM. Sarà comunque il trampolino di lancio ideale per i cacciatori di tappe. Passati per la prima volta Küsnacht comincia il circuito vero e proprio, un circuito di 131 km che prevede dunque 6 GPM. Scollinato l'ultimo Küsnachter Berg, mancheranno al traguardo ancora 7 km. Km sempre in leggera ascesa.

Tutte le salite

-Al km 21 Pfannenstiel (no GPM): 3,9 km al 4,9%;

-Al km 35 Küsnachter Berg (no GPM): 2,7 km all'8,2%;

-Al km 80,5 Küsnachter Berg (3a categoria): 2,7 km all'8,2%;

-Al km 111,5 Pfannenstiel (3a categoria): 3,9 km al 4,9%;

-Al km 125,5 Küsnachter Berg (3a categoria): 2,7 km all'8,2%;

-Al km 156,5 Pfannenstiel (3a categoria): 3,9 km al 4,9%;

-Al km 170,5 Küsnachter Berg (3a categoria): 2,7 km all'8,2%;

Evenepoel fa 3 su 5 in Norvegia: vince anche a Sandnes

I favoriti

Il circuito di Küsnacht, che apre questa edizione del Giro di Svizzera, sembra sposarsi appieno alle qualità e alle caratteristiche di Remco Evenepoel. Dovesse partire sul secondo passaggio del Pfannenstiel potrebbe cercare di fare la differenza, per poi rinforzare sul Küsnachter Berg. Avrà subito la gamba dei giorni migliori? Quella vista all'ultimo Giro di Norvegia? Occhio però ad un cliente scomodo come Marc Hirschi che proprio in questi giorni si è messo in mostra al GP des Kantons Aargaur. Anche lo svizzero dell'UAE si sposa bene con questo tipo di percorsi.

Hirschi di potenza su Schachmann, Rota 4°: rivivi la volata

Spazio però anche a chi vuole vincerlo questo Giro di Svizzera. Se non ci saranno attacchi fino alla penultima salita e, dovessero rimanere i big davanti, perché non vedere subito un duello tra Daniel Martínez e Vlasov? Anche loro vogliono il bersaglio grosso e potrebbero cercare la maglia di leader già alla prima tappa. Attenti a corridori veloci e che tengono molto bene in salita come Schachmann e Cosnefroy.

Alessandro Covi, vincitore della tappa regina del Giro d'Italia, al suo compagno Diego Ulissi. Per non parlare di Domenico Pozzovivo, uscito un po' malconcio dal Giro, ma Giro di Svizzera che vede anche diversi italiani al via. Da, vincitore della tappa regina del Giro d'Italia, al suo compagno. Per non parlare di, uscito un po' malconcio dal Giro, ma comunque in top 10 (a 40 anni) . Questo circuito sembra troppo esplosivo per il lucano, ma non si sa mai.

Evenepoel, Hirschi *****

Daniel Martínez, Vlasov, Schachmann, Cosnefroy ****

Matthews, Higuita, Aranburu, Covi, Adam Yates, Lutsenko, Pidcock ***

Mäder, Ulissi, Kron, Bevin, Vine, Soler, Fuglsang, Champoussin, Arensman, Turgis **

Großschartner, Powless, Dennis, Ion Izagirre, Kuss, Pinot, Pozzovivo, Pacher, Kragh Andersen *

Covi leggendario! Impresa solitaria sulla Marmolada, rivivi l'arrivo

Info utili

-Orario di partenza: 13.00,

-Orario di arrivo: 17.20 circa,

-Lunghezza: 177,6 km,

-Dislivello: 2760 metri,

Daniel Martinez in maglia gialla: la premiazione molto particolare

Giro d'Italia Pozzovivo, 40 anni e in top10 del Giro. L'ultimo 40enne? Nel 1924 30/05/2022 A 17:20